Несмотря на сильное задымление, животное было в сознании, но сильно испугалось и спряталось за диван.

В среду, 13 ноября, около семи часов вечера в деревне Ильичевка Москаленского района загорелся частный дом. Огнем охватило веранду, крышу, потолок, внутреннюю отделку жилья, а также вещи хозяев.

Общая площадь возгорания составила 90 кв. м. Огонь тушили 5 сотрудников МЧС России, прибывших на трех пожарных автомобилях. К восьми часам вечера спасатели ликвидировали открытое горение.

– При обследовании дома начальник караула 68-й пожарно-спасательной части Константин Цыбренко в комнате за диваном заметил кота. Несмотря на сильное задымление, пушистый был в сознании. Пожарный вынес домашнего любимца на улицу и передал хозяевам, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

По предварительным данным, причиной возгорания в частном доме стала перегрузка электросети.