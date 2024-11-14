Рецидивист подсмотрел пароль от телефона потерпевшего и перевел 115 тыс. на свой счет.

В омской полиции расследуется уголовное дело по факту кражи крупной суммы с банковского счета омича. 31-летний заявитель рассказал, что потерял 115 тыс. рублей в кафе на улице Дианова.

Два дня назад он распивал там спиртное в компании малоизвестного приятеля. И похвастался ему о крупной сумме на счете, после чего периодически заходил в приложение для онлайн-переводов. Полицейские выяснили, что 115 тыс. рублей были оправлены одной транзакцией на счет неизвестного. Получателем оказался тот самый посетитель кафе, которому доверился омич.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Выяснилось, что 35-летний фигурант, ранее неоднократно судимый за грабежи и мошенничество, подсмотрел пароль от телефона приятеля. Попросив позвонить, он перевел все деньги на свой счет. Деньги потратил на развлечения. Оставшиеся 10 тыс. рублей у него изъяли.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Грабителю грозит наказание до 6 лет тюрьмы.