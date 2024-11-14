Жилой комплекс «Северное сияние» на улице 6-я Северная получил одобрение областного архитектурно-градостроительного совета.

Накануне состоялось заседание областного архитектурно-градостроительного совета, на котором застройщики представили проекты жилых домов и планы по строительству образовательных учреждений. Совет, в частности, одобрил план жилого комплекса «Северное сияние» на улице 6-я Северная. Ранее он получил добро от городского архсовета.

Для строительства нового микрорайона компания «Норстрой» намерена провести реновацию частного сектора, создав жилой комплекс, соразмерный человеку.

– Планировка микрорайона разделена на активную и тихую зоны. Предусмотрен удобный зеленый променад. Решен вопрос с парковочными местами. Проработана тема необходимой социальной инфраструктурой. Инвестор берет на себя повышенные обязательства в этом направлении, – рассказывал о проекте мэр Омска Сергей Шелест.

Как пояснил министр строительства региона Александр Рашко, «Нордстрой» уже взялся за реконструкцию помещений для будущего филиала общеобразовательной школы № 81. Помимо дополнительных зданий, школа получит обновленный за счет застройщика стадион и спортивные площадки.

Министр также сообщил, что областной совет одобрил проект строительства новых жилых домов на улицах Завертяева и Успешной. Специализированный застройщик «КНЗ-2» сдаст в эксплуатацию 648 квартир и детский сад на 310 мест. Проект планируют реализовать до 2029 года.

Кроме того, в декабре начнется строительство многоквартирного дома на проспекте Мира.