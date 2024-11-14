Арендная плата за пользование землей для индустриальных парков будет рассчитывается по льготной ставке 0,01 % от кадастровой стоимости.

В Омской области установили льготы при определении размера арендной платы на земельные участки, предоставленные для реализации масштабных проектов по созданию индустриальных парков. Преференции для инвесторов касаются аренды земельных участков, находящихся в областной собственности. По решению регионального кабинета министров под руководством губернатора Виталия Хоценко, для них размер арендной платы за пользование земельными участками рассчитывается по льготной ставке 0,01 % от кадастровой стоимости земельного участка сроком до 15 лет.

Очередная мера поддержки будет способствовать инвестиционной привлекательности региона, увеличению числа предприятий-резидентов индустриальных (промышленных) парков и объемов производства, росту числа новых рабочих мест, что также обеспечит дополнительный прирост налоговых поступлений в региональный бюджет.

Напомним, что первым индустриальным парком в Омской области, подтвердившим соответствие федеральным требованиям, стал индустриальный парк «Флагман». Проект реализуется при участии Группы компаний «Титан», а его ключевым резидентом является АО «Омский каучук». Специализация парка – нефтехимия. Площадь территории первой очереди индустриального парка составляет 362,8 гектара. В дальнейшем планируется расширение площади территории парка до 650 гектаров.