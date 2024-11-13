Омск-Информ
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·Общество

Под прицел попали мигранты, которые получили гражданство РФ.

Омские автоинспекторы, миграционная служба полиции и военкомат Ленинского округа провели совместный рейд на Черлакском тракте и на территории Ленинского рынка. Во время мероприятия проверяли мигрантов, которые получили гражданство РФ, но уклоняются от постановки на военный учет.

Во время рейда мигрантам вручили повестки с требованием явиться в военкомат. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили 10 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

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·Общество

Под прицел попали мигранты, которые получили гражданство РФ.

Омские автоинспекторы, миграционная служба полиции и военкомат Ленинского округа провели совместный рейд на Черлакском тракте и на территории Ленинского рынка. Во время мероприятия проверяли мигрантов, которые получили гражданство РФ, но уклоняются от постановки на военный учет.

Во время рейда мигрантам вручили повестки с требованием явиться в военкомат. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили 10 протоколов о нарушении правил дорожного движения.

1247