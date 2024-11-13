На ремонт потратили 90 млн рублей.
Капитальный ремонт Богословской школы в Омском районе завершился на 97 %. Как сообщает пресс-служба министерства образования Омской области, на объекте ежедневно трудятся 19 рабочих.
Подрядчик уже вставил новые окна, заделал межпанельные швы фасада, утеплил его с помощью минераловатных плит. Завершилась также прокладка трубопроводов систем канализации и электроосвещения. Подрядчик отремонтировал кровлю, сети автоматической пожарной сигнализации, проложил сети видеонаблюдения, облицевал стены керамической плиткой. В школе продолжается прокладка трубопроводов системы водоснабжения и отопления, монтаж светильников, вентиляции, устройство покрытия полов в кабинетах, покраска стен и установка сантехники.
Напомним, капитальный ремонт школы обошелся бюджету в 90 млн рублей (из федерального бюджета выделили 68,4 млн рублей, из областного – 20,4 млн рублей, из местного – более 4,5 млн рублей.