Омск-Информ
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·Общество

Они обследовали затоны и пришли к выводу, что выходить на реку пока опасно.
Сотрудники МЧС России по Омской области измерили толщину льда на Иртыше. В затонах она достигла только 5–10 сантиметров.
– Есть трещины, вдоль берегов закраины, – сообщили в МЧС.
Выходить на лед пока опасно. Несмотря на это, в соцсетях уже начала появляться информация о жителях региона, которые открыли сезон подледного лова. Сотрудники МЧС призывают рыбаков не рисковать жизнями.
·Общество

Они обследовали затоны и пришли к выводу, что выходить на реку пока опасно.
Сотрудники МЧС России по Омской области измерили толщину льда на Иртыше. В затонах она достигла только 5–10 сантиметров.
– Есть трещины, вдоль берегов закраины, – сообщили в МЧС.
Выходить на лед пока опасно. Несмотря на это, в соцсетях уже начала появляться информация о жителях региона, которые открыли сезон подледного лова. Сотрудники МЧС призывают рыбаков не рисковать жизнями.