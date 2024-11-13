Они обследовали затоны и пришли к выводу, что выходить на реку пока опасно.

Сотрудники МЧС России по Омской области измерили толщину льда на Иртыше. В затонах она достигла только 5–10 сантиметров.

– Есть трещины, вдоль берегов закраины, – сообщили в МЧС.

Выходить на лед пока опасно. Несмотря на это, в соцсетях уже начала появляться информация о жителях региона, которые открыли сезон подледного лова. Сотрудники МЧС призывают рыбаков не рисковать жизнями.