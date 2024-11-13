В нынешнем году, как и в прошлом, ее планируется совместить с большой пресс-конференцией.

Появились данные о сроках проведения ежегодной Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в нынешнем году прямая линия и большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате во второй половине декабря.

В ближайшее время общественность и жители страны смогут направить лидеру России волнующие их вопросы.

– Планируем собирать вопросы граждан, будем на них отвечать и обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут на этой пресс-конференции, – сказал Песков.

Конкретную дату официальный представитель Кремля обещал назвать чуть позже.

Предыдущая прямая линия также была совмещена с итоговой пресс-конференцией Владимира Путина и состоялась 14 декабря 2023 года в Гостином дворе. Всего задано было более 2 млн вопросов.