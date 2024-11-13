Об этом акционер компании Денис Лебедев рассказал на XVIII Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

12 ноября в Москве деловое издание «Ведомости» организовало XVIII Московский форум лидеров рынка недвижимости MREF. Открывала мероприятие панельная сессия «Переоценка рынка недвижимости», в которой приняли участие представители Министерства строительства и ЖКХ России, банка ДОМ.РФ, ассоциации НОСТРОЙ, первые лица девелоперских компаний ФСК, Dominanta, А101, Родина и др. Федерального девелопера GloraX на форуме представлял акционер компании Денис Лебедев.

Во время сессии спикеры обсуждали состояние рынка недвижимости, в первую очередь акцентируя внимание на последствиях повышения ключевой ставки ЦБ, а также отмене льготной ипотеки. Был предложен ряд вариантов выхода из кризиса и обозначены перспективы и точки роста. Эксперты сделали прогнозы по развитию отрасли на будущий год.

Денис Лебедев рассказал о стратегии компании и региональной экспансии девелопера. Напомним, только за текущий год GloraX вышел в 5 новых городов, расширив географию своего присутствия до 10 регионов. До конца текущего года их количество может увеличиться до 12. Наряду с проектами точечной застройки и масштабными проектами жилой застройки в портфеле компании находится 8 проектов КРТ, реализация которых предполагает тесное взаимодействие с местными властями. Например, в Нижнем Новгороде, собрав более 500 необходимых документов, GloraX первым из девелоперов в регионе смог запустить проект КРТ в сложной локации с объектами культурного наследия, который реализуется по инициативе правообладателя.

– Специализируясь на проектах КРТ, мы осознаем, что в текущих условиях развивать большие по площади локации в одиночку достаточно сложно, – подчеркнул акционер GloraX Денис Лебедев. – Поэтому мы готовы делиться своей компетенцией с локальными игроками и приглашаем их к партнерству. Накопленный нами опыт и экспертиза позволяют GloraX без ложной скромности претендовать на звание первого регионального мастер-девелопера. Если в столице эту нишу давно заняли крупные игроки, то в регионах мастер-девелопмент практически не развит. Именно в этом направлении мы видим для себя большие возможности.

Далее он рассказал об инициативах, которые GloraX прорабатывает совместно с органами власти, чтобы повысить привлекательность проектов КРТ для локальных девелоперов.

– Социальная нагрузка, которая возникает в ходе реализации проектов КРТ, может предусматривать расселение ветхого жилья, строительство объемной социальной или транспортной инфраструктуры, – объясняет акционер. – Такие обязательства требуют не только необходимых компетенций, но и колоссальных финансовых вложений, которые несоизмеримы с возможностями локальных игроков.

Именно поэтому GloraX активно работает с Министерством строительства для легитимизации партнерства в рамках реализации проектов КРТ. Компания, как мастер-девелопер, обязуется брать на себя обязательства перед региональными властями, но далее имеет законную возможность распределить фронт работ среди более мелких игроков или институциональных инвесторов, которые выразят желание войти в проект и взять на себя часть нагрузки.

Таким образом GloraX планирует привлечь в проекты КРТ локальных девелоперов и вовлечь в градостроительный процесс крупные неосвоенные площадки. Все это соответствует текущему курсу на региональное развитие.

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