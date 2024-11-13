Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель, который его вез, внезапно выехал на встречку.
Вчера около 16:50 на улице Чкалова в Омске столкнулись Honda и Nissan. Как сообщили в полиции, авария произошла, когда 22-летний водитель первой иномарки выехал на полосу встречного движения.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Honda и его 17-летний пассажир. Они обратились за медицинской помощью.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Водитель, который его вез, внезапно выехал на встречку.
Вчера около 16:50 на улице Чкалова в Омске столкнулись Honda и Nissan. Как сообщили в полиции, авария произошла, когда 22-летний водитель первой иномарки выехал на полосу встречного движения.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель автомобиля Honda и его 17-летний пассажир. Они обратились за медицинской помощью.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются полицейские.