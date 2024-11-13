Участвовать могут как представители печатных и интернет-изданий, так и телевизионные и радиокомпании, а также блогеры.
Компания «Газмпром межрегионгаз» объявила о начале приема работ на Всероссийский конкурс «ПРО газ». Задача этого конкурса – поддержка лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации, а также повышение информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации.
В прошлом году компания «Газпром межрегионгаз» также проводила этот конкурс, и подведение итогов состоялось 10 октября 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форума. Дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону. Победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.
Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.
Победители будут определены в шести номинациях:
- лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
- лучшая публикация в печатном издании;
- лучшая публикация в информационном агентстве;
- лучшая публикация в интернет-издании;
- лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
- лучший материал на радио.
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.