Участвовать могут как представители печатных и интернет-изданий, так и телевизионные и радиокомпании, а также блогеры.

Компания «Газмпром межрегионгаз» объявила о начале приема работ на Всероссийский конкурс «ПРО газ». Задача этого конкурса – поддержка лучшего опыта в информационном освещении тем газификации и догазификации регионов Российской Федерации, а также повышение информированности населения о программах развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации.

В прошлом году компания «Газпром межрегионгаз» также проводила этот конкурс, и подведение итогов состоялось 10 октября 2024 года в Санкт-Петербурге в рамках XIII Петербургского международного газового форума. Дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону. Победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.

Конкурсные работы оценит жюри под председательством генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В отборе примут участие профессиональные журналисты и иные авторы, опубликовавшие материал по указанным темам в период с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года.

Победители будут определены в шести номинациях:

лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

лучшая публикация в печатном издании;

лучшая публикация в информационном агентстве;

лучшая публикация в интернет-издании;

лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

лучший материал на радио.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится осенью 2025 года в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного газового форума.