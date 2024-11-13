А ровно 27 лет назад народные избранники переехали в отреставрированное историческое здание, где изначально располагалась Омская городская дума.

В этом году Омский городской совет отмечает свой юбилей – 30-летие. А ровно 27 лет назад, 13 ноября 1997 года, состоялась церемония открытия отреставрированного исторического здания ОГС, бывшего здания Омской городской думы. До этого народные избранники работали в помещениях администрации города.

А мы вспоминаем новейшую историю местного самоуправления в Омске.

После распада СССР только в 1993 году вышел указ президента Бориса Ельцина, прекращающий полномочия советов народных депутатов. Новые выборы, в 1994 году, состоялись со второй попытки по причине изначально низкой явки. Народных избранников в первом созыве ОГС, который сформировался к декабрю, было всего 17, и они все были одномандатники. Дата первого заседания – 9 декабря 1994 года – стала днем рождения Омского городского сСовета.

Первопроходцам предстояло начать с организации структуры органа власти. В числе важнейших решении – положение о земле и земельных правоотношениях в Омске; о территориальном общественном самоуправлении; о местных налогах и сборах. Много решений посвящено социальным вопросам.

Первый созыв проработал, согласно регламенту, четыре года, с 1994 по 1998 год. Второй созыв избирался на столько же лет – с 1998 по 2002 год. Во втором также работало 17 народных избранников. Председателем ОГС первого и второго созывов избирался Константин Подосинников. Любопытно, что одно время он совмещал работу в ОГС в качестве председателя и в Заксобрании Омской области в качестве депутата.

– На тот момент, когда в Омске у городских депутатов появилось свое отдельное здание, во всей России таких городов было два: мы и Тольятти. В остальных городах депутаты работали в администрациях города. К нам приезжали гости по линии Ассоциации дальневосточных и сибирских городов и удивлялись нашему опыту, – вспоминает Константин Подосинников.

По его словам, депутаты занимались всем, вплоть до того, что лично контролировали цены на социальном рынке, созданном в Октябрьском округе. Принимались решения о переносе стихийной оптовки в более цивилизованные условия – в «Торговый город» на Левобережье. Это дало возможность зарабатывать на жизнь тысячам людей, оставшимся без работы.

В 1998 году случился дефолт с последующим финансовым кризисом и упадком промышленности. Условия для власти были жесточайшие: дефицит бюджетов всех уровней, многомесячная невыплата зарплат.

Депутаты тесно взаимодействовали с администрацией города, следили за выполнением социальных обязательств. Совместно принимались решения, закладывающие основы выхода из экономического кризиса.

Во время второго созыва была создана Контрольно-счетная палата Омска. Считается, что именно с ее появлением окончательно сформировалась новая система местного самоуправления города. А под конец работы второго созыва у Омска появились официальные герб и флаг.

Третий созыв депутатов ГС проработал уже на год дольше – с 2002 по 2007 год. В составе также было 17 народных избранников. Председатель третьего созыва Александр Цимбалист вспоминает, что за время этой каденции принято десяток социальных программ, среди которых «Здоровая женщина – здоровый ребенок», «Молодежь города Омска», «Спортивный город» и другие. Депутаты много сделали для развития малого и среднего бизнеса. Впервые была разработана и утверждена транспортная сеть Омска.

– Была пересмотрена концепция строительства метро, благодаря чему успели профинансировать и построить метромост. В ГС третьего созыва не было фракций политических партий, что способствовало развитию демократических принципов принятия решений и осуществления контроля за их исполнением. Каждый депутат представлял интересы своих избирателей. Впервые депутатами была введена практика публичного обсуждения проектов городского бюджета, – поделился воспоминаниями Александр Цимбалист.

Четвертый созыв Омского городского совета, проработавший с 2007 по 2012 год, был расширен с 17 до 39 парламентариев. Произошло это на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Вспоминает председатель Омского городского совета 4-го созыва Сергей Алексеев:

– Среди принятых нами решений: Генеральный план Омска и Правила землепользования и застройки, рассчитанные на освоение городских территорий в ближайшие 20 лет. Многие решения до сих пор помнят омичи. Речь идет о поддержке начала ремонта дорог, строительства спортивных ледовых дворцов, спортивного комплекса борьбы. Приняты решения об изменении герба города, создания гимна города, молодежного совета Омска. Депутаты поддержали мэра в вопросах восстановления «Омской крепости».

Пятый созыв проработал с 2012 по 2017 год. Впервые на выборах 2012 года была применена смешанная система голосования: 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 – по одномандатным округам. Также впервые в ОГС появились 4 депутатские фракции.

– Менялось федеральное законодательство, и у нас изменилась система выборов мэра Омска. Было принято решение о выборе мэра на конкурсной основе депутатами ОГС, – вспоминает председатель ОГС пятого созыва Галина Горст.

В пятом созыве было принято одно из важнейших решений по созданию молодежного совета. С этого момента молодежь получила возможность активно участвовать в работе депутатского корпуса.

Шестой созыв – это 2017–2022 годы. Начало деятельности этого состава пришлось на посткризисный период. Приоритетным стал вопрос изыскания дополнительных источников пополнения городского бюджета. Депутаты сделали акцент на эффективности использования муниципальных земель и имущества: продажи, аренды, предоставления в безвозмездное пользование. Председателем шестого и седьмого созывов избирался действующий руководитель ОГС Владимир Корбут.

– Разрабатывались два ключевых документа – это Стратегия социально-экономического развития Омска до 2030 года и генплан, – вспоминает Владимир Корбут. – Работали в необычной и непростой ситуации. Свои коррективы внес коронавирус, затем СВО. Но мы выполняли и выполняем все задачи, поставленные перед нами городом и его жителями. Изменился депутатский корпус. Мы вновь вернулись от смешанной системы выборов к мажоритарной. Теперь каждый депутат выбирается населением, и каждый работает, как говорится, «на земле».

Владимир Корбут подчеркивает, что благодаря областной поддержке город участвует во всех возможных федеральных проектах и программах. Это кардинально изменило его внешний облик: появились новые общественные пространства, в порядок приводятся мосты и дороги, дома культуры и школы и многое другое. Омск претендует на звание Молодежной столицы России. Городские депутаты выдвигают законодательные инициативы в областной парламент, работают в связке с мэром Омска и губернатором региона.