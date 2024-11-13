Кроме того, утверждены проекты Генеральных планов Покровского и Розовского сельских поселений.

В Омском районе прошло заседание совета муниципального района, на котором решали вопросы мунипального и областного бюджетов. С докладами по этим пунктам повестки дня выступила председатель комитета финансов и контроля районной администрации Ольга Сидоренко.

Ключевые моменты – внесение изменений в бюджет на 2024 год, а также на 2025–2026 годы. Доходная часть бюджета района увеличилась на 12 495 429,31 руб. – как по собственным доходам, так и по безвозмездным поступлениям.

В приоритете будут сферы образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также коммунальная отрасль – средства, которые были получены за счет увеличения доходной базы бюджета, будут направлены именно туда.

Помимо этого, сельские поселения получат средства на решение вопросов местного значения. К примеру, в Розовском будет решен вопрос благоустройства прилегающей территории к памятнику воинам Великой Отечественной войны, а в Покровском – освещения в деревне Малахово, на улице Центральной.

Также на заседании был одобрен проект регионального закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 гг.» и назначена дата проведения публичных слушаний по муниципальному бюджету на предстоящие три года. Дата публичных слушаний назначена на 10 декабря 2024 года. Некоторые нюансы уже известны: на 2025 год доходы прогнозируются в размере более двух с половиной миллиардов рублей. Бюджет на следующий год предполагается с небольшим дефицитом – 25,5 миллиона.

Последними пунктами повестки заседания стало утверждение Генеральных планов Покровского и Розовского сельских поселений. С докладом по этому вопросу выступила заместитель главы района по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Елена Мухамедчина. Проект решения депутаты одобрили единогласно.