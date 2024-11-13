Омск-Информ
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·Политика

Губернатор утвердил документ, который расставил приоритеты для будущих проектов.
Правительство Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко разработало Концепцию развития северных районов Омской области до 2035 года. В нем содержатся основные цели, задачи, приоритеты и направления по развитию экономики Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов, а также их транспортной и инженерной инфраструктуры. Улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни на этих территориях также являются важными пунктами документа.
Выделены пять ключевых приоритетов:  развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства.
Для аграрного сектора обозначены следующие задачи: в растениеводстве – проекты в льноводстве и льнопереработке, в животноводстве – проекты развития мясного и молочного животноводства.
С точки зрения развития инфраструктуры основным пунктом становится строительство газопровода до ГРС в Тарском районе. Помимо этого, все еще остается актуальным вопрос реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры северных районов – систем водо- и теплоснабжения.
– Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области, – отметил Виталий Хоценко. – Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий.
Для достижения целей Концепции предполагается масштабно расширить инвестиции в северные районы. 
Кабинет министров и органы местного самоуправления северных районов по поручению губернатора будут также разрабатывать План мероприятий по реализации данной Концепции в рамках долгосрочных программ развития муниципалитетов. Сроки реализации Концепции – период 2025–2035 годов.
·Политика

Губернатор утвердил документ, который расставил приоритеты для будущих проектов.
Правительство Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко разработало Концепцию развития северных районов Омской области до 2035 года. В нем содержатся основные цели, задачи, приоритеты и направления по развитию экономики Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов, а также их транспортной и инженерной инфраструктуры. Улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни на этих территориях также являются важными пунктами документа.
Выделены пять ключевых приоритетов:  развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства.
Для аграрного сектора обозначены следующие задачи: в растениеводстве – проекты в льноводстве и льнопереработке, в животноводстве – проекты развития мясного и молочного животноводства.
С точки зрения развития инфраструктуры основным пунктом становится строительство газопровода до ГРС в Тарском районе. Помимо этого, все еще остается актуальным вопрос реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры северных районов – систем водо- и теплоснабжения.
– Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области, – отметил Виталий Хоценко. – Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий.
Для достижения целей Концепции предполагается масштабно расширить инвестиции в северные районы. 
Кабинет министров и органы местного самоуправления северных районов по поручению губернатора будут также разрабатывать План мероприятий по реализации данной Концепции в рамках долгосрочных программ развития муниципалитетов. Сроки реализации Концепции – период 2025–2035 годов.