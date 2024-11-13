Губернатор утвердил документ, который расставил приоритеты для будущих проектов.

Правительство Омской области по поручению губернатора Виталия Хоценко разработало Концепцию развития северных районов Омской области до 2035 года. В нем содержатся основные цели, задачи, приоритеты и направления по развитию экономики Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов, а также их транспортной и инженерной инфраструктуры. Улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни на этих территориях также являются важными пунктами документа.

Выделены пять ключевых приоритетов: развитие человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособная экономика, сбалансированное пространственное развитие, эффективное муниципальное управление и развитие предпринимательства.

Для аграрного сектора обозначены следующие задачи: в растениеводстве – проекты в льноводстве и льнопереработке, в животноводстве – проекты развития мясного и молочного животноводства.

С точки зрения развития инфраструктуры основным пунктом становится строительство газопровода до ГРС в Тарском районе. Помимо этого, все еще остается актуальным вопрос реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры северных районов – систем водо- и теплоснабжения.

– Самое главное, что уже скоро приходит газ в Тарский, Знаменский, Тевризский районы и открывает в перспективе возможность дальнейшей газификации севера Омской области, – отметил Виталий Хоценко. – Это даст толчок развитию лесоперерабатывающего комплекса, появлению новых производств, в целом развитию северных территорий.

Для достижения целей Концепции предполагается масштабно расширить инвестиции в северные районы.

Кабинет министров и органы местного самоуправления северных районов по поручению губернатора будут также разрабатывать План мероприятий по реализации данной Концепции в рамках долгосрочных программ развития муниципалитетов. Сроки реализации Концепции – период 2025–2035 годов.