Омск-Информ
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·Общество

Его могут отправить в колонию на 2 года.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 51-летнего омича, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП. За то, что в этой аварии пострадал человек, водителю грозит до 2 лет колонии.
По версии следствия, вечером 22 августа омич на автомобиле Suzuki Grant Vitara возле перекрестка с Соборной площадью нарушил требования дорожной разметки, не уступил дорогу и столкнулся с Subaru Forester. Пассажир второй иномарки получил в аварии тяжелые травмы.
Отметим, что водитель признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.
·Общество

Его могут отправить в колонию на 2 года.
Прокуратура направила в суд уголовное дело 51-летнего омича, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП. За то, что в этой аварии пострадал человек, водителю грозит до 2 лет колонии.
По версии следствия, вечером 22 августа омич на автомобиле Suzuki Grant Vitara возле перекрестка с Соборной площадью нарушил требования дорожной разметки, не уступил дорогу и столкнулся с Subaru Forester. Пассажир второй иномарки получил в аварии тяжелые травмы.
Отметим, что водитель признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.