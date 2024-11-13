Омск-Информ
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·Общество

Давление понизится из-за ремонта.
Омский водоканал запланировал на завтра, 14 ноября, ремонт водопровода. Работы будут проводить с 04:00 до 16:00 на улицах Волгоградской и Дианова.
– На пониженном давлении – потребители Советского округа, – сообщает водоканал.
Омичей просят на всякий случай запастись водой заранее.
·Общество

Давление понизится из-за ремонта.
Омский водоканал запланировал на завтра, 14 ноября, ремонт водопровода. Работы будут проводить с 04:00 до 16:00 на улицах Волгоградской и Дианова.
– На пониженном давлении – потребители Советского округа, – сообщает водоканал.
Омичей просят на всякий случай запастись водой заранее.