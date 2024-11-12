Злоумышленники убедили женщину продать трехкомнатную квартиру, занять крупную сумму денег, а после этого оригинально удалить вирусы с телефона.

Мошенники обманули 66-летнюю учительницу музыки из Омска. Жительница Октябрьского округа лишилась более 4,5 млн рублей.

Как сообщает полиция, женщине позвонил якобы директор школы, где она работала. Лженачальница сообщила о проверке и попросила оказать содействие проверяющим. Через некоторое время омичке перезвонили из «федерального казначейства» и сообщили, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы этого не случилось, по словам звонивших, женщина должна была сама оформить займы и перевести деньги на «безопасный счет».

Сначала омичка отправила на чужой счет 485 тыс. рублей. После этого ей перезвонили и сообщили, что ее квартиру выставили на продажу на «черном рынке» недвижимости. Чтобы не потерять жилье, требовалось срочно оформить договор купли-продажи через риелтора. Женщина быстро заключила сделку. За трехкомнатную квартиру она получила 3,69 млн рублей, которые также перевела на «безопасный счет».

После этого женщина заняла еще 350 тыс. рублей у знакомых и в банке, чтобы заплатить преступникам за возврат своих денег и квартиры.

– После перевода наличных злоумышленники убедили педагога положить телефон в микроволновку для удаления вирусов, – сообщили в полиции.

Когда омичка осталась без денег и квартиры, а новые жильцы приехали заселяться, она осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Сотрудники полиции разыскивают преступников.