Новый Дом культуры построен на севере Омской области в деревне Эбаргуль взамен пострадавшего от весеннего паводка здания.
Новый Дом культуры в поселении Эбаргуль Усть-Ишимского района построен по решению губернатора Омской области Виталия Хоценко и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова взамен пострадавшего от паводка здания.
– Сегодня в деревне Эбаргуль Усть-Ишимского района начал свою работу Дом культуры. Прежнее здание ДК сильно пострадало от весеннего паводка, и мы приняли решение построить новое. Открывали, как и положено, торжественным концертом. Благодарю Всемирный конгресс татар, Правительство Республики Татарстан и лично раиса Рустама Нургалиевича Минниханова за хороший совместный подарок жителям Эбаргуля, – написал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Напомним, что в этом году из-за сильного разлива рек Иртыш и Ишим затопленными оказались сотни жилых домов на севере региона. Больше всего пострадали Тарский, Тевризский и Усть-Ишимский районы. Правительственная комиссия поддержала обращение Виталия Хоценко и установила федеральный уровень реагирования на паводок в Омской области.