Омск-Информ
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·Общество

Оно наступит уже на этой неделе.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. Судя по прогнозу, в Омской области ожидается похолодание.
Сегодня ночью температура воздуха опустится до –10...–15 градусов. Днем будет –6...–11 °.
В ночь на четверг температура воздуха опустится до –14...–19 градусов, а при прояснении до –24 °. Днем в четверг будет –5...–10 °, местами –12...–17 градусов.
С пятницы начнется небольшое потепление. Ночью температура составит –6...–11 градусов, при прояснении: –13...–18 °. Днем потеплеет до –1...–6 °.
·Общество

Оно наступит уже на этой неделе.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни. Судя по прогнозу, в Омской области ожидается похолодание.
Сегодня ночью температура воздуха опустится до –10...–15 градусов. Днем будет –6...–11 °.
В ночь на четверг температура воздуха опустится до –14...–19 градусов, а при прояснении до –24 °. Днем в четверг будет –5...–10 °, местами –12...–17 градусов.
С пятницы начнется небольшое потепление. Ночью температура составит –6...–11 градусов, при прояснении: –13...–18 °. Днем потеплеет до –1...–6 °.