В юношеском турнире «Сила традиций» приняли участие 12 команд, представляющих 8 федеральных округов России, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан.

«Ростелеком» предоставил каналы связи для проведения Пятого Международного командного юношеского турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций» и организовал онлайн-трансляцию мероприятия с омской «G-Drive Арены». Знаковое спортивное событие открыли основатель турнира, легенда мирового спорта, сенатор Российской Федерации Александр Карелин и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Ростелеком» неизменно обеспечивает цифровую инфраструктуру для проведения турнира. Благодаря ИТ-технологиям миллионы болельщиков следят за результатами соревнований в СМИ и социальных сетях, а главное, имеют возможность наблюдать зрелищные командные состязания в прямом эфире.

В этом году участие в «Силе традиций» приняли 12 команд, представляющих 8 федеральных округов России, Беларусь, Армению, Казахстан и Кыргызстан. Первое место заняли борцы из Центрального федерального округа, одолев в финальной встрече команду южан. Бронзу заработали юниоры из Казахстана.

Почетными гостями международного турнира «Сила традиций – 2024» стали победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, чемпионы игр «Дружба-84», заслуженные тренеры СССР и России. В рамках мероприятия прошли встречи именитых гостей со зрителями и мастер-классы для учащихся омских спортивных школ.

– Мне хочется сказать спасибо всем, кто пришел на этот турнир и поддержал спортсменов. Детям необходимы примеры, поэтому здесь со мной много прославленных чемпионов и по-настоящему великих людей. Участникам турнира мы хотим передать свой опыт и показываем силу традиций. Уникальные технические возможности «G-Drive Арены» позволили провести соревнования на высочайшем уровне, – прокомментировал турнир известный спортсмен, трехкратный победитель Олимпийских игр, член Совета Федерации Александр Карелин.

Он подчеркнул, что бесперебойную работу пресс-центра прямой эфир турнира на спортивных федеральных каналах обеспечили цифровые технологии «Ростелекома».

– Мы рады, что традиционно являемся телекоммуникационным партнером такого масштабного спортивного события. На «G-Drive Арене» мы организовали доступ к высокоскоростному интернету в секретариате, пресс-центре и чаше ледового дворца, а также онлайн-трансляцию состязаний, которую посмотрели сотни тысяч человек, – отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Добавим, что турнир «Сила традиций» – одно из ключевых состязаний для борцов-юниоров, которое ежегодно проходит в разных городах Сибири. Название турнира отражает связь времен и поколений: борьба сохранила свой первозданный вид с античных Олимпийских игр – прежними остались правила определения победителя и эмоциональное содержание.