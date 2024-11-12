Он сбил их на машине.

Следственный комитет завершил расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 октября 2023 года. Как сообщили в прокуратуре, Черлакский районный суд будет судить 44-летнего водителя за покушение на убийство двух пешеходов.

По версии следствия, под утро пьяный мужчина поссорился с двумя братьями на парковке около ночного клуба. После этого он сел за руль Honda Stepwgn и, заметив неприятелей на дороге, сбил их.

– В результате столкновения одного потерпевшего отбросило в сторону, а второй оказался зажатым между дорожным покрытием и автомобилем, которым управлял обвиняемый. Несмотря на то что под колесами находился человек, водитель продолжил движение, протащив потерпевшего 24 м, – сообщили в прокуратуре.

Первый мужчина выжил, второй скончался. Водитель с места преступления сбежал.

Отметим, что свою вину он не признает.