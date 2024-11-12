В рамках региональной программы «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» приобретено 50 единиц оборудования для подразделения авиационной охраны лесов.

В Омской области продолжается набор десантников-пожарных для авиационной охраны лесов. Огнеборцев оснащают самой современной техникой. Так, на днях в авиаотделение для борьбы с лесными пожарами, сформированное на базе омского лесхоза, поступило новое оборудование: 22 компактных ранцевых лесных огнетушителя с емкостями, вмещающими 18 литров воды, а также 3 воздуходувки, 4 бензопилы, 8 пожарных емкостей объемом 300 литров каждая, 4 мотопомпы и 9 зажигательных аппаратов. Кроме этого, в 2024 году для лесопожарных станций лесхозов закупили 3 пожарные автоцистерны и грузопассажирский автомобиль. С помощью нового оборудования пожарные смогут ликвидировать очаги возгорания на самых труднодоступных участках.

Техническое перевооружение авиапожарных производится в соответствии с распоряжением губернатора Виталия Хоценко. В рамках реализации региональной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на приобретение техники и оборудования для борьбы с лесными пожарами в Омской области направлено 31,1 млн рублей федеральных средств.