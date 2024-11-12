Он появился в месте концентрации дорожно-транспортных происшествий.

В Октябрьском округе Омска на пересечении улиц Панфилова и 2-й Транспортной установили светофор. Как сообщили в мэрии, он работает в трех фазах:

в первой фазе на зеленый разрешается движение транспорта по улице Панфилова во всех направлениях;

во второй фазе разрешается движение транспорта по улице 2-я Транспортная во всех направлениях;

третья (пешеходная) фаза включается при нажатии вызывной кнопки, при этом движение транспорта на перекрестке запрещается.

Светофор установили в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Перекресток Панфилова и 2-й Транспортной в 2023 году признали местом концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Новый светофор также располагается в непосредственной близости от школы № 40 и делает более безопасным переход детей через дорогу.