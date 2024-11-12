Только в октябре на территорию страны заехало 112 тысяч автомобилей иностранного производства. В подавляющем большинстве это китайский автопром.

За десять месяцев текущего года в Россию было завезено 795 тыс. новых легковых автомобилей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». Наибольшее количество иномарок поступило в Россию в октябре, когда было завезено 112 тыс. машин. Это лучший показатель за последние 12 лет.

В основном своей массе ввезенные иномарки китайского производства. В сентябре их было около 80 %, в октябре доля «китайцев» в общих поставках превысила 90 %. При этом объемы импорта из таких стран, как Белоруссия, Киргизия и Казахстан, заметно снизились.

Самые популярные у российских покупателей китайские машины – Geely Monjar, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 7 PRO Max, Haval M6 и GAC GS3.