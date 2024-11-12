Омск-Информ
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·Происшествия

На этот раз загорелась крыша дома в селе Баррикада.
Сегодня около 02:17 в селе Баррикада Исилькульского района Омской области произошел пожар. Загорелась крыша частного дома на площади 30 кв. м.
Пожар тушили 5 сотрудников и 2 единицы спецтехники. Они ликвидировали открытое горение уже в 02:42.
Дознаватели МЧС России установили, что пожар случился из-за неисправности печи.
По данным МЧС на начало ноября за неполный год из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей в регионе произошел 321 пожар. Погибло 11 человек, еще 11 получили травмы.
·Происшествия

На этот раз загорелась крыша дома в селе Баррикада.
Сегодня около 02:17 в селе Баррикада Исилькульского района Омской области произошел пожар. Загорелась крыша частного дома на площади 30 кв. м.
Пожар тушили 5 сотрудников и 2 единицы спецтехники. Они ликвидировали открытое горение уже в 02:42.
Дознаватели МЧС России установили, что пожар случился из-за неисправности печи.
По данным МЧС на начало ноября за неполный год из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей в регионе произошел 321 пожар. Погибло 11 человек, еще 11 получили травмы.