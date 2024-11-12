На машины устанавливали специальное оборудование, которое позволяло занижать их фактическую загрузку. На этой нехитрой схеме подельники заработали 19 млн рублей.

В Омске будут судить шестерых уроженцев иностранного государства, входивших в преступную группу. Они мошенническим путем похищали зерновые у сельхозпроизводителей Омской области. Ущерб от деятельности банды оценивается в 19 млн рублей.

Для этого на 4 большегруза и полуприцепа поставили хитрый механизм – гидравлическую систему вертикального действия рычажного типа, которая влияет на массу автомобиля и прицепа за счет перераспределения нагрузки.

– При выезде на весовых площадках водители активировали внештатные механизмы транспорта, тем самым умышленно искажая в меньшую сторону сведения о фактической массе транспортных средств с загруженным рапсом. Таким образом, каждый раз вывозилось большее количество масличной культуры, чем было предусмотрено договорами, – сообщили в полиции.

Как уточнили в прокуратуре, до прибытия на территорию сельскохозяйственных организаций, продававших рапс, водители меняли номера на автомобилях, а в момент процедуры взвешивания отвлекали сотрудников, осуществляющих контроль за количеством вывезенной продукции.

У организации из села Андреевка Омского района злоумышленники похитили свыше 322 тонн рапса на сумму более 9 млн рублей, в Любинском и Полтавском районах они украли в общей сложности более 359 тонн зерновых стоимостью более 10 млн рублей. Общий ущерб составил около 700 тонн рапса на сумму более 19 млн рублей.

По данному факту расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В его рамках на имущество обвиняемых – два легковых автомобиля «БМВ», два большегруза МАЗ и один КамАЗ, а также три прицепа общей стоимостью свыше 36 млн рублей – судом был наложен арест.

Судить участников банды будут в Омском районе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.