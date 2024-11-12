Омск-Информ
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·Происшествия

На них не сработали закрылки.
В ночь с 10 на 11 ноября в Омском аэропорту сел самолет с неисправностью. Борт «Уральских авиалиний» приземлился без закрылков.
– Cоздается комиссия по расследованию данного события, – сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Отметим, что самолет следовал по маршруту Москва (Домодедово) – Омск-Центральный.
·Происшествия

На них не сработали закрылки.
В ночь с 10 на 11 ноября в Омском аэропорту сел самолет с неисправностью. Борт «Уральских авиалиний» приземлился без закрылков.
– Cоздается комиссия по расследованию данного события, – сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Отметим, что самолет следовал по маршруту Москва (Домодедово) – Омск-Центральный.