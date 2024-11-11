Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Артист обратился к губернатору во время своего выступления в Омске.

Вчера, 10 ноября, в омском ДК «Рубин» прошло выступление комика Дениса Дорохова и команды «Регионы». Во время выступления артист обратился со сцены к губернатору Омской области Виталию Хоценко, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

– Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда «Регионы», в общем, мы просим вас вернуть Омску статус город-сад, – сказал артист.

Зрители в зале подхватили слова комика и хором проскандировали: «Пожалуйста!». Напомним, что в прошлом веке Омск считался городом-садом из-за большого количества деревьев, которые росли на территории города.

·Общество

Артист обратился к губернатору во время своего выступления в Омске.

Вчера, 10 ноября, в омском ДК «Рубин» прошло выступление комика Дениса Дорохова и команды «Регионы». Во время выступления артист обратился со сцены к губернатору Омской области Виталию Хоценко, сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».

– Виталий Павлович! Я, Денис Дорохов, и команда «Регионы», в общем, мы просим вас вернуть Омску статус город-сад, – сказал артист.

Зрители в зале подхватили слова комика и хором проскандировали: «Пожалуйста!». Напомним, что в прошлом веке Омск считался городом-садом из-за большого количества деревьев, которые росли на территории города.