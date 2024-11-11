Вор-рецидивист попался на нелепой краже.

В полицию обратился предприниматель и рассказал, что произошла кража из павильона горячего питания, находящегося на улице Маяковского. Утром продавец пришла на работу и обнаружила, что дверь открыта. Из помещения пропали продукты питания общей стоимостью почти 2 тыс. рублей.

Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, которая была внутри киоска, и увидели грабителя. Им оказался 27-летний житель Центрального округа, ранее судимый за кражи и грабеж. Подозреваемого задержали дома.

На допросе мужчина рассказал, что ночью отжал дверь, проник в киоск и украл продукты, сладости и напитки. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».