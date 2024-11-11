Инновационный подход застройщика к освещению в проектах, разработанный при участии психофизиолога и нейробиолога, касается как жилья, так и придомовых территорий.

GloraX продолжает разработку инновационных продуктовых решений для своих проектов. Анализ большого количества исследований, проведенных российскими и иностранными учеными, лег в основу рекомендаций экспертов GloraX Lab – уникальной лаборатории продуктовых решений.

Уже сейчас новые опции воплощаются в концепциях проектов GloraX, формируя новые стандарты качества жизни. В частности, девелопер применит инновационный подход к освещению в проектах, разработанный при участии Полины Кривых – психофизиолога, научного редактора и переводчика более 25 книг про мозг и психологию, и Василия Ключарева – нейробиолога и специалиста по нейроэкономике. Оба эксперта принимают активное участие в работе GloraX Lab.

Как утверждают российские нейроученые, а также подтверждает ВОЗ, в мире наблюдается эпидемия недосыпа, в среднем люди спят 7 часов и меньше, хотя рекомендуется спать не менее 8 часов. В организме человека смена сна и бодрствования регулируется за счет циркадных ритмов. Эпифиз, выделяющий основной гормон сна – мелатонин, делает это в зависимости от уровня освещенности. В GloraX при работе над планировками квартир спальню размещают так, чтобы пробуждение наступало за счет естественного света от окна. Научно доказано, что это способствует улучшению качества сна.

Многочисленные исследования подтверждают, что цветовая температура света влияет на циркадные ритмы (сна и бодрствования) у человека, а также его настроение. Более теплое освещение лучше подойдет для спальни, тогда как для рабочего места в квартире стоит использовать яркий свет с выраженным синим компонентом. В межквартирных коридорах и входных группах также следует использовать освещение, соответствующее времени: преобладающие голубые тона днем и более теплый свет вечером и ночью.

Такой же подход девелопер будет применять в благоустройстве придомовой территории, устанавливая светильники с более ярким светом, стимулирующим активность, на детских и спортивных площадках, а места для отдыха взрослых будет отличать более мягкое, расслабляющее освещение, например гирлянды с теплым светом в перголах.

– В местах общего пользования мы предусмотрели разные сценарии освещения, предложив вариативность уровней подсветки и ее цвета в зависимости от времени суток. Так, в утренние часы будут включаться холодные, бодрящие оттенки – голубой, зеленый. Они заряжают человека энергией в начале рабочего дня. К вечеру освещение меняется, и, приходя с работы, жители будут видеть уже другое – теплое, мягкое освещение красных, розовых, оранжевых, желтых оттенков, способствующее расслаблению, – отмечаетдиректор департамента маркетинга и продукта GloraX Екатерина Ульянова.

Помимо света на состояние человека определенным образом влияет еще и цвет. GloraX совместит цвет и свет в дизайне мест общего пользования новых проектов. Так, команда дизайнеров девелопера разработала типовой дизайн-код для МОП в проектах линейки «комфорт». Главной особенностью дизайна лобби станет применение дихроичной пленки – материала с особыми свойствами, который позволяет создавать мягкий градиент от одного цвета к другому. Дихроичная пленка будет нанесена на стеклянные поверхности входных групп и акцентную стену в лобби. Материал меняет свой цвет в течение дня в зависимости от угла падения солнечного света и, переотражаясь во всем пространстве входной группы, позволяет добиться необходимой цели – создать «космический» интерьер. Согласно задумке дизайнеров, динамическое изменение цветового акцента в лобби способствует активации тех или иных энергий в человеке – определенные оттенки стимулируют умственную деятельность и концентрацию, другие же, напротив, успокаивают и восстанавливают силы.

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