Омск-Информ
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·Происшествия

Его признали виновным в повреждении чужого имущества.
Мировой судья вынес приговор 59-летнему жителю Советского округа Омска за повреждение чужого имущества. Как сообщает прокуратура, 12 декабря 2023 года мужчина отогревал водопроводную трубу цеха по переработке продукции на проспекте Губкина, 7. Он делал это без заключения соответствующего договора и нарушил правила пожарной безопасности.
– При использовании пламени газовой горелки произошло воспламенение утеплителя стены, повлекшее крупный пожар, – сообщили в прокуратуре.
Ущерб превысил 6 млн рублей.
Отметим, что рабочий признал вину. В наказание ему на 4 месяца ограничили свободу.
·Происшествия

Его признали виновным в повреждении чужого имущества.
Мировой судья вынес приговор 59-летнему жителю Советского округа Омска за повреждение чужого имущества. Как сообщает прокуратура, 12 декабря 2023 года мужчина отогревал водопроводную трубу цеха по переработке продукции на проспекте Губкина, 7. Он делал это без заключения соответствующего договора и нарушил правила пожарной безопасности.
– При использовании пламени газовой горелки произошло воспламенение утеплителя стены, повлекшее крупный пожар, – сообщили в прокуратуре.
Ущерб превысил 6 млн рублей.
Отметим, что рабочий признал вину. В наказание ему на 4 месяца ограничили свободу.