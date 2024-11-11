Омск-Информ
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·Общество

Теперь они могут делать на нем шахматы и другие вещи.
Омское лечебно-исправительное учреждение № 10 купило 3D-принтер для заключенных. Аппарат работает по технологии послойного изготовления и может создавать разнообразные предметы. Однако для этого необходимо освоить основы 3D-моделирования или использовать готовые файлы для печати.
– Внедрение современного оборудования позволит осужденным получить новые навыки, освоить современные технологии, а также создать за короткий промежуток времени практичные изделия для повседневной жизни, – сообщает УФСИН России по Омской области.
Заключенные уже изготовили на принтере шахматы.
·Общество

Теперь они могут делать на нем шахматы и другие вещи.
Омское лечебно-исправительное учреждение № 10 купило 3D-принтер для заключенных. Аппарат работает по технологии послойного изготовления и может создавать разнообразные предметы. Однако для этого необходимо освоить основы 3D-моделирования или использовать готовые файлы для печати.
– Внедрение современного оборудования позволит осужденным получить новые навыки, освоить современные технологии, а также создать за короткий промежуток времени практичные изделия для повседневной жизни, – сообщает УФСИН России по Омской области.
Заключенные уже изготовили на принтере шахматы.