Омск-Информ
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·Происшествия

В ее доме ночью произошел пожар.
Вчера в одном из домов в рабочем поселке Саргатское произошел пожар. Как выяснили сотрудники МЧС, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. В этом происшествии погибла женщина.
– С начала 2024 года это уже 38-я гибель из-за курения. Возгораний по данной причине случилось 116, – отмечают спасатели.
Омичам советуют курить только в специально отведенных местах с пепельницей с водой, тушить окурки и не бросать их из окон и с балкона.
·Происшествия

В ее доме ночью произошел пожар.
Вчера в одном из домов в рабочем поселке Саргатское произошел пожар. Как выяснили сотрудники МЧС, возгорание случилось из-за неосторожности при курении. В этом происшествии погибла женщина.
– С начала 2024 года это уже 38-я гибель из-за курения. Возгораний по данной причине случилось 116, – отмечают спасатели.
Омичам советуют курить только в специально отведенных местах с пепельницей с водой, тушить окурки и не бросать их из окон и с балкона.