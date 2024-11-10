Авиакомпании массово отменяют рейсы на 1 января. Это вызвано снижением спроса на полеты.

Российские авиакомпании начали отменять рейсы на первый день 2025 года. Традиционно спрос на полеты сразу после новогодней ночи невысокий, и перевозчики минимизируют активность, чтобы не нести лишние затраты.

Так, в Омском аэропорту утром 1 января будут отменены три рейсы до Москвы (авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и S7). Не полетит и самолет до Санкт-Петербурга. В преддверии празднования Нового года не состоится еще ряд рейсов.

Но есть и хорошие новости. Завтра, 11 ноября, авиакомпании устроят распродажу билетов на полеты по многим направлениям. Это хорошая возможность недорого слетать на новогодние каникулы.