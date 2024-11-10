Мальчик вызвал на подмогу знакомых взрослых, а пока они добирались, принялся сам тушить пламя.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел руководство ОМВД России по Нововаршавскому району наградило 10-летнего школьника Влада Шешикова из села Славянка, который помог предотвратить пожар во дворе местной пенсионерки.

Инцидент произошел в конце октября. Соседи заметили, что во дворе пожилой женщины горит мусор. Влад забежал во двор и начал стучать по окнам бабушки, чтобы она срочно покинула дом, но та не открывала. Тогда ребенок начал звонить знакомым взрослым, прося о помощи.

– Пока взрослые прибывали на место, Владислав понял, что пламя от горящего мусора может перейти на жилище пенсионерки. Мальчик побежал в свой дом и, взяв бытовой таз, набрал воду и направился в соседний двор заливать водой полыхающий пожар. Так до прибытия взрослых Влад самостоятельно несколько раз принес воду. А когда огонь был потушен, он помогал выводить пожилую сельчанку из домовладения, – рассказали о подвиге мальчика в полиции.

Когда дом соседской бабушки был спасен и уставший Влад пришел домой, он первым делом заявил родителям, что, когда вырастет, будет пожарным. Руководство нововаршавской полиции поблагодарило школьника за мужество и пожелало ему быть примером для остальных ребят.