Омск-Информ
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·Происшествия

Завтра в Муромцевском районе будут целый день устранять ЧП.

В администрации Муромцевского района предупредили об отсутствии воды весь день завтра, 10 ноября. Подача прекратится в 9 часов.

Причиной стала авария, последствия которой планируют устранить в течение дня.

Жителей райцентра обещают проинформировать о ходе устранения аварии. И призывают запастись водой.

·Происшествия

Завтра в Муромцевском районе будут целый день устранять ЧП.

В администрации Муромцевского района предупредили об отсутствии воды весь день завтра, 10 ноября. Подача прекратится в 9 часов.

Причиной стала авария, последствия которой планируют устранить в течение дня.

Жителей райцентра обещают проинформировать о ходе устранения аварии. И призывают запастись водой.