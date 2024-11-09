Мальчик играл со спичками, бросая их в шкаф.

В селе Кутырлы Колосовского района Омской области сегодня, 9 ноября, случился пожар в двухквартирном доме.

Оказалось, что 6-летний мальчик нашел в доме спички и начал бросать их в шкаф. Мебель загорелась. Отец попытался самостоятельно справиться с огнем, но все попытки были тщетны. Тогда глава семьи и трое детей выбежали на улицу. Все уцелели.

Площадь возгорания составила 128 квадратов. Интересно, что в 2020 году многодетной семье бесплатно установили пожарный извещатель. Но на момент возгорания прибор был без батарейки – ее вытащили жильцы.