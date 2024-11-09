Омск-Информ
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·Общество

Непогода продлится весь день 10 ноября.

Омские синоптики предупредили об осадках, которые ожидаются завтра, 10 ноября.

Прогнозируется ухудшение погодных условий: ночью снег, местами сильный, метель, ветер 15–20 м/с, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления, налипание мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра до 18 м/с. При этом потеплеет. Ночью –3…–8 градусов, днем –3…+2 градуса.

·Общество

Непогода продлится весь день 10 ноября.

Омские синоптики предупредили об осадках, которые ожидаются завтра, 10 ноября.

Прогнозируется ухудшение погодных условий: ночью снег, местами сильный, метель, ветер 15–20 м/с, днем небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), гололедные явления, налипание мокрого снега, в отдельных районах порывы ветра до 18 м/с. При этом потеплеет. Ночью –3…–8 градусов, днем –3…+2 градуса.