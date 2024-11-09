Сторож учебного заведения подворовывал средства постепенно.

В полицию обратился директор средней школы в Седельниковском районе. Он рассказал о дерзкой краже денег из сейфа в сумме 55 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что сейф находится в рабочем кабинете руководителя. И доступ к нему имели только он и еще ночной сторож. Ключ от сейфа лежал здесь же, в столе.

Опрошенный оперативниками 40-летний школьный сторож во всем сознался. Он поведал, что пару недель назад из любопытства осматривал рабочее место директора и нашел ключ, который подошел к сейфу. Там лежали деньги, из которых он взял первоначально 5 тысяч. Затем, поняв, что пропажа осталась незамеченной, умыкнул еще 20 тысяч. А неделю назад забрал оставшиеся 30 тысяч рублей.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Следователем ОМВД России по Седельниковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Работнику школы грозит до 5 лет тюрьмы.