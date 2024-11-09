Геннадию Манжаеву было 74 года.

6 ноября после продолжительной болезни на 75-м году скончался известный художник, график, живописец Геннадий Манжаев, сообщили в омском музее «Россия – моя история».

Геннадий Манжаев родился в Новосибирской области в 1950 году. Окончил художественно-графический факультет Омского пединститута, с 1984 по 1990 годы работал в Омском художественном комбинате. Художник стоял у истоков создания известного в конце 80-х годов в Омске экспериментального художественного объединения «ЭХО», а также был организатором творческого объединения «Крест». В собраниях омских музеев сегодня хранится живопись и графика художника.

В начале 90-х годов живописец переехал в Санкт-Петербург, но в Омске проходили его персональные выставки. Последняя состоялась в 2019 году в историческом парке «Россия – моя история». Несколько работ из экспозиции были переданы автором в дар музею.

Произведения живописца находятся в частных собраниях Европы, США, Японии, стран СНГ, музеев России.

Прощание с Геннадием Манжаевым состоится 10 ноября в 10.00 на Пушкинском (Северо-Восточном) кладбище.