Омск-Информ
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·Происшествия

Жилье полностью выгорело.

Сегодня, 9 ноября, ночью, примерно в 2 часа 54 минуты, стало известно о пожаре на улице 1-й Ремесленной.

На место прибыли 28 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники. К этому моменту горели два жилых дома и хозпостройки.

В ходе разведки газодымозащитники обнаружили в доме погибшего человека.

Всего выгорело 195 квадратных метров жилья. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

·Происшествия

Жилье полностью выгорело.

Сегодня, 9 ноября, ночью, примерно в 2 часа 54 минуты, стало известно о пожаре на улице 1-й Ремесленной.

На место прибыли 28 человек личного состава МЧС России и 7 единиц техники. К этому моменту горели два жилых дома и хозпостройки.

В ходе разведки газодымозащитники обнаружили в доме погибшего человека.

Всего выгорело 195 квадратных метров жилья. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.