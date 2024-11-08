Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину подозревают в нападении на омичку.

Сегодня, 8 ноября, УМВД России по Омской области объявило в розыск мужчину, которого подозревают в грабеже. Инцидент произошел 27 октября 2024 года около 23:30 на Космическом проспекте.

Сообщается, что злоумышленник открыто похитил имущество у пожилой женщины. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Если вы узнали подозреваемого или у вас есть информация о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-908-118-40-79, 8-951-426-21-19 или 102.

·Происшествия

Мужчину подозревают в нападении на омичку.

Сегодня, 8 ноября, УМВД России по Омской области объявило в розыск мужчину, которого подозревают в грабеже. Инцидент произошел 27 октября 2024 года около 23:30 на Космическом проспекте.

Сообщается, что злоумышленник открыто похитил имущество у пожилой женщины. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Если вы узнали подозреваемого или у вас есть информация о его местонахождении, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-908-118-40-79, 8-951-426-21-19 или 102.