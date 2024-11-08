По словам владельца абонемента, у него нет больше сил смотреть на такой хоккей.

Омич выставил на продажу абонемент для посещения матчей «Авангарда». Такое предложение появилось на сайте объявлений.

Продавец хочет получить 100 тыс. рублей за абонемент «Все включено». В него входит возможность посетить все домашние игры регулярного чемпионата и плей-офф.

По словам омича, он приобрел абонемент за 46 тыс. рублей. Сейчас он его продает, потому что «нервы кончились» и «на такой хоккей нет сил больше смотреть».

– Продаю дорого, так как хочу получить моральную компенсацию за два месяца, – объяснил владелец абонемента разницу в стоимости.

Отметим, что «Авангард» уже сыграл в 22 матчах, из которых победил только в 7. Кроме того, недавно из клуба ушел бомбардир Линден Вей.