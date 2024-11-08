Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Деньги пойдут в основном на совершенствование дорожной и социальной инфраструктуры.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента финансов Омска Ольга Илютикова рассказала о крупных федеральных траншах в будущем году. Прогнозируемые 4 млрд рублей собираются израсходовать на дороги, школы и садики.

– Всего предполагается поступление 4 млрд рублей. В следующем году собираемся строить детсад на 310 мест на Завертяева. За счет инфраструктурного кредита продолжится работа по организации транспортных развязок от «Меги» и улицы Волгоградской, планируется завершить реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина. И дополнительно планируем проходить отбор на реконструкцию 2-го этапа ремонта Сыропятского тракта, – перечислила глава ведомства.

Соответствующие изменения еще предполагается внести в федеральный бюджет. И только потом эти деньги поступят в городскую казну.

·Экономика/Бизнес

Деньги пойдут в основном на совершенствование дорожной и социальной инфраструктуры.

На сегодняшней пресс-конференции директор департамента финансов Омска Ольга Илютикова рассказала о крупных федеральных траншах в будущем году. Прогнозируемые 4 млрд рублей собираются израсходовать на дороги, школы и садики.

– Всего предполагается поступление 4 млрд рублей. В следующем году собираемся строить детсад на 310 мест на Завертяева. За счет инфраструктурного кредита продолжится работа по организации транспортных развязок от «Меги» и улицы Волгоградской, планируется завершить реконструкцию троллейбусного депо на Ватутина. И дополнительно планируем проходить отбор на реконструкцию 2-го этапа ремонта Сыропятского тракта, – перечислила глава ведомства.

Соответствующие изменения еще предполагается внести в федеральный бюджет. И только потом эти деньги поступят в городскую казну.