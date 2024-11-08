Машину продадут, чтобы погасить этот долг.

Сотрудники полиции объявили в розыск автомобиль Toyota Caldina, принадлежащий 99-летней жительнице Омска. Причиной стали 508 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. Все нарушения, как пояснили «Омск-информу» в полиции, произошли в 2023–2024 гг. на территории Московской области.

Через несколько дней после объявления в розыск автомобиль нашли в Москве. Столичные автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой, впрочем, оказалась не пенсионерка, а мужчина. Омские полицейские пока не выяснили, как к нему попал автомобиль.

Судебные приставы поместили машину на спецстоянку. Транспортное средство собираются продать, чтобы погасить долги по штрафам.