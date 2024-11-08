Они нападают на людей чаще других диких животных.

По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 – в Омске). Из них около 70 % (около 177 случаев) – укусы белок.

Отметим, что белки, так же как лисы, кошки, собаки, енотовидные собаки, являются переносчиками бешенства. Эту острую вирусную инфекцию можно только предотвратить. Лечения уже развившегося заболевания не существует.

– На территории Омской области сохраняется опасность распространения заболеваний бешенством среди животных и возникновения случаев заболеваний людей, – сообщили в Роспотребнадзоре.

В этом году в Омской области поймали 17 бешеных животных в 11 районах. Риску заражения подвергся 41 человек.