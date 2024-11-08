Омск-Информ
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·Общество

Они нападают на людей чаще других диких животных.
По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 – в Омске). Из них около 70 % (около 177 случаев) – укусы белок.
Отметим, что белки, так же как лисы, кошки, собаки, енотовидные собаки, являются переносчиками бешенства. Эту острую вирусную инфекцию можно только предотвратить. Лечения уже развившегося заболевания не существует.
– На территории Омской области сохраняется опасность распространения заболеваний бешенством среди животных и возникновения случаев заболеваний людей, – сообщили в Роспотребнадзоре.
В этом году в Омской области поймали 17 бешеных животных в 11 районах. Риску заражения подвергся 41 человек.
·Общество

Они нападают на людей чаще других диких животных.
По данным Роспотребнадзора, только за девять месяцев этого года 3757 жителей Омской области подверглись укусам, оцарапыванию или ослюнению животных. С дикими животными связаны 253 случая (211 – в Омске). Из них около 70 % (около 177 случаев) – укусы белок.
Отметим, что белки, так же как лисы, кошки, собаки, енотовидные собаки, являются переносчиками бешенства. Эту острую вирусную инфекцию можно только предотвратить. Лечения уже развившегося заболевания не существует.
– На территории Омской области сохраняется опасность распространения заболеваний бешенством среди животных и возникновения случаев заболеваний людей, – сообщили в Роспотребнадзоре.
В этом году в Омской области поймали 17 бешеных животных в 11 районах. Риску заражения подвергся 41 человек.