В пятницу днем прогнозируется небольшой снег и комфортные –5 градусов.

Облачная погода, небольшой снег и комфортные для этого времени года –5 градусов ожидаются в Омске сегодня, 8 ноября. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, сообщает телеграм-канал MeteoOmsk.

Популярные метеосайты дают прогноз без снега и –7…–8 градусов на день. Будет дуть ветер западного направления, соответственно, температура будет ощущаться несколько прохладнее.

На субботу прогнозируется потепление и снег, в воскресенье, 10 ноября, будет 0…+1 и дождь со снегом. Потом снова начнет холодать. Зима постепенно приходит в регион.