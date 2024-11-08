Омск-Информ
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·Политика

Юрий Хлопушин был исполняющим обязанности руководителя с 19 сентября.

В отделении МВД по Оконешниковскому району Омской области вновь меняют руководителя. С 19 сентября исполняющим обязанности начальника работал Юрий Хлопушин, 6 ноября должность занял Андрей Драч, сообщает портал «СуперОмск». Драч, как и его предшественник, трудится в статусе и.о.

До осени оконешниковскими полицейскими на протяжении четырех лет управлял Денис Жарый. Сейчас он руководит управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Оконешниковского района.

·Политика

Юрий Хлопушин был исполняющим обязанности руководителя с 19 сентября.

В отделении МВД по Оконешниковскому району Омской области вновь меняют руководителя. С 19 сентября исполняющим обязанности начальника работал Юрий Хлопушин, 6 ноября должность занял Андрей Драч, сообщает портал «СуперОмск». Драч, как и его предшественник, трудится в статусе и.о.

До осени оконешниковскими полицейскими на протяжении четырех лет управлял Денис Жарый. Сейчас он руководит управлением по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Оконешниковского района.