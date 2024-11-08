Охотничья собака не выдержала разлуки с хозяином, который был вынужден отправиться в тайгу без четвероногого друга.

В Тарском районе Омской области собака породы такса сбежала из дома и отправилась в тайгу вслед за хозяином. Пес Жора прошел десятки километров, истер лапы до кровавых мозолей, и только волки помешали его встрече с человеком.

Удивительную историю порталу «Омск Здесь» рассказала жительница села Екатерининского по имени Мария. Ее отец Александр Викторович – охотник, мужчина занимается промыслом всю жизнь. Десять лет назад он взял таксу и с тех пор ездит на охоту только с Жорой. В этом году такса перенесла операцию, поэтому в октябре хозяин отправился на промысел без нее.

– Жора горевал четыре дня – выл и скулил, а затем устроил побег, – вспоминает Мария.

Семья ждала пса всю ночь, а утром начала публиковать объявления о поиске собаки в тарских чатах и соцсетях. Через несколько дней Жору видели у села Васисс в 70 километрах от Екатерининского. Проезжавшие мимо охотники узнали собаку, но поймать ее не смогли. На поиски Жоры отправились родные его хозяина, но из-за плохого состояния дороги им пришлось вернуться назад. Для собаки преградой на пути к Александру Викторовичу стали волки. Его верный пес повернул в сторону дома. На обратном пути Жору подобрали знакомые его хозяина – на сей раз собака не стала бегать от людей и села к ним в машину.

– Все это расстояние Жора прошел сам. За эти дни он исхудал, на лапах мозоли в кровь, а когти стерты до подушечек. Мы, конечно, очень рады его возвращению, – говорит дочь охотника.

Мария поблагодарила всех неравнодушных жителей Тарского района за помощь в поисках собаки. Верный пес сейчас зализывает раны и ждет возвращения хозяина с промысла.