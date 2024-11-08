Омск-Информ
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·Происшествия

Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля и бросили внутрь горящий предмет.

Сотрудники омской полиции разбираются в обстоятельствах пожара в автомобиле священника, служащего в приходе Ефрема Сирина на Космическом проспекте. Инцидент произошел накануне.

По предварительным данным, злоумышленники разбили заднее стекло «москвича» и бросили внутрь горящий предмет. Автомобиль выгорел практически полностью, восстановлению он не подлежит, сообщает «АиФ-Омск». По данным портала, полиция располагает фотографией возможного подозреваемого. Силовики уже опросили свидетелей происшествия.

·Происшествия

Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля и бросили внутрь горящий предмет.

Сотрудники омской полиции разбираются в обстоятельствах пожара в автомобиле священника, служащего в приходе Ефрема Сирина на Космическом проспекте. Инцидент произошел накануне.

По предварительным данным, злоумышленники разбили заднее стекло «москвича» и бросили внутрь горящий предмет. Автомобиль выгорел практически полностью, восстановлению он не подлежит, сообщает «АиФ-Омск». По данным портала, полиция располагает фотографией возможного подозреваемого. Силовики уже опросили свидетелей происшествия.